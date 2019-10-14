DAÜ Akademik Yıl açılış töreni yapıldı

DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılan açılış töreninde İlk ders’i bu yıl, Akdeniz Üniversiteler Birliği Onursal Başkanı,Avrupa Kadın Rektörler Birliği Başkanı,İstanbul Teknik Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr Gülsün Sağlamer verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte ilk olarak DAÜ’yü tanıtıcı video gösterisi sunuldu ardından DAÜ Rektörü Prof.Dr Necdet Osam bir açılış konuşması yaptı.

Osam, üniversite hakkında güncel bilgiler paylaştığı konuşmasında, DAÜ’nün 2018-2019 Akademik yılında birçok başarıyla imza attığını anımsattı ve bu başarılara destek olanlara teşekkürlerini sundu.

Necdet Osam üniversitede sürdürülen sistemli çalışmalar sayesinde dünya sıralamasında yer almasını hatırlatarak, DAÜ olarak 2019-2020 akademik yılında da önemli programlara ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Osam 24-26 Ekim tarihleri arasında Akdeniz Üniversiteler Genel Kurulu’nun DAÜ’de yapılacak olmasının DAÜ ayrıcalığını ortaya koyduğunu söyleyerek, bunun yanında sosyal ve kültürel çalışmaların da hızla sürdüğünü kaydetti.

DAÜ’nün bir bilim kurumu olduğunu dile getiren Osam, kendilerinin barış için ve bilim-demokrasi-evrensel insan hakları için uğraş verdiklerini vurguladı.

Etkinlikte daha sonra Akdeniz Üniversiteler Birliği Onursal Başkanı,Avrupa Kadın Rektörler Birliği Başkanı,İstanbul Teknik Üniversitesi Eski Rektörü Prof.Dr Gülsün Sağlamer ‘ Değişen Yükseköğretim ve Araştırma Alanı’ konulu ilk ders sunumunu gerçekleştirdi.

Prof.Dr Gülsün Sağlamer sunumuna; DAÜ’nün uluslararası tanınan bir üniversite olmasından dolayı gurur duyduklarını belirterek başladı, ardından ülkenin Güney’inde devam eden harekatın bölgeye barış getirmesini diledi.

Sağlamer ‘Değişen Yükseköğretim ve Araştırma Alanı’ konu başlığı üzerinde ilerleyerek yaptığı sunumunda, gençlerin değişen teknolojiye ayak uydurabilmeleri için sürekli değişimi strateji olarak belirlemelerini istedi ve değişim sürecinde değişim yönetiminin liderlerinin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Yükseköğretim’de hızla artan bir öğrenci sayısının varlığına işaret eden Sağlamer, bunun yanında mali kaynakların yetersizliğinin de değişimi derinden etkilediğini söyledi.

Yükseköğretim kurumlarının çeşitlenmesi ve doğan yüksek rekabetin de üniversitelerin etkileyen bir unsur olduğunu belirten Gülsün Sağlamer, özellikle finansal kaynakların tüm dünya üniversitelerini olumsuz etkilediğini anımsattı.

(BRT)