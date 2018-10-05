DAÜ Akademik Yıl açılış töreni yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı açılış töreni yapıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende açılış konuşmasını, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam yaptı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bilimsel anlamda dünya listelerinde yerini aldığını dile getiren Osam, açılış törenine katılan kendilerini onurlandıran Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Birleşmiş Milletler kamplarıyla ilgili açıklamalarından dolayı kendisini kutladı.

Gazimağusa’da kentin ortasında bulunan Birleşmiş Milletler Kampı’nın kaldırılması halinde alanın tamamen yeşil alan olarak tasarlanması durumunda Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını vurgulayan Osam, konuşmasının sonunda başarılı bir akademik yıl diledi.

Prof. Dr. Osam’ın konuşmasının ardından ise Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Dr. Fabio L. Grassi tarafından “Etik, Bilim ve Üniversitelerin Toplumsal Görevleri” başlıklı ilk ders sunumu gerçekleştirildi.

Tören, plaket sunumunun ardından sona erdi.