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DAÜ-ATAUM, Milli Mücadele Oratoryosu gerçekleştirdi

14 Mayıs 2019 Salı 15:43
DAÜ-ATAUM, Milli Mücadele Oratoryosu gerçekleştirdi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) Başkanlığınca, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan Milli Mücadele’nin 100. yılını kutlamak maksadıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, “Bir Ata, Onlarca Kahraman, Yüzlerce Destan” başlıklı Milli Mücadele Oratoryosu gerçekleştirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele Oratoryosu öncesi katılımcılar kokteylde bir araya geldi.

Milli Mücadele Oratoryosu’nun açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Oratoryo’nun program akışını katılımcılarla paylaşarak, bu akşamın haklı heyecanını ve gururunu yaşadıklarını kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Türk Milli Mücadelesi’nin başlangıcının 100. yıldönümünde çok güzel bir eseri katılımcılarla buluşturmanın mutluluğunu duyduklarını da sözlerine ekledi.

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Göktürk, DAÜ-ATAUM olarak yeni akademik yılın başından itibaren DAÜ öğrenci kulüplerinin de desteği ile bu faaliyetleri planladıklarını ve gerçekleştirmeye başladıklarını kaydetti. Milli Mücadele’nin 100. yılını kutlama amacıyla gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında da katılımcılara bilgiler veren Göktürk, konuşmasının sonunda etkinliklerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Metnini Murat Atak ile Ahmet Alper Ayana’nın düzenlediği ve yine Ahmet Alper Ayana’nın yönetmenliğini yaptığı oratoryo kapsamında; halk oyunları, müzik topluluğu sunumlarının yanı sıra DAÜ Arama Kurtarma Kulübü’nün Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarıyla sergilediği şov da yer aldı.

Katkılarından dolayı Ahmet Alper Ayana’ya günün anısına İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı tarafından plaket takdim edildi. Etkinliğe Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeenral  Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan’ın yanı sıra birçok davetli katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberMAYIS19MücadeleDAÜ
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