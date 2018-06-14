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DAÜ Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası için hazır

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası için hazırlıklarını tamamladı.

14 Haziran 2018 Perşembe 11:55
DAÜ Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası için hazır

2100’ü aşkın önlisans ve lisans, 660’ı aşkın yüksek lisans ve doktora mezununun diplomalarına kavuşacağı mezuniyet törenleri ile yaklaşık 2800 mezun hayata atılacak. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunları ile mezun sayısı 55 bini aşmış olacak.

Mezuniyet Haftası etkinlikleri 18 Haziran 2018 Pazartesi günü, saat 20:00’de, Salamis Yolu güzergahnda gerçekleştirilecek olan geleneksel Fener Alayı Mezuniyet Yürüyüşü ile başlayacak. Mezuniyet Yürüyüşü sonunda mezun adaylarını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Rektör Yardımcıları DAÜ Kampüsü’nde karşılayacak. Gerçekleştirilecek olan söz konusu yürüyüş ile mezun öğrencilerin Gazimağusa’ya sembolik vedası gerçekleştirilmiş olacak.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni 19 Haziran’da

2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni 19 Haziran 2018 Salı günü, saat 15:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Törene yüksek lisans ve doktora mezunu ile aileleri, DAÜ senatosu ve akademisyenler katılacak.

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Mezunlar ve Veliler İçin Mezuniyet Resepsiyonu Gerçekleştirilecek

2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde 19 Haziran 2018 Salı günü, saat 19:00’da ise DAÜ mezunlarının ve başarılarında payı olan velilerinin de katılacağı Mezuniyet Resepsiyonu düzenlenecek. Rektörlük Binası havuz başında düzenlenecek olan Mezuniyet Resepsiyonu’nda Türk müzisyen, gezgin, radyocu ve televizyon programcısı, aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Ayhan Sicimoğlu ve grubu sahne alarak geceye katılanlara özellikle Latin müzik performanslarıyla keyifli saatler yaşatacak.

Önlisans ve Lisans Mezunları Diplomalarını 20 Haziran’da Alacak

2000’i aşkın önlisans ve lisans mezununun diplomalarına kavuşacağı Mezuniyet Töreni ise 20 Haziran 2018 Çarşamba günü, saat 19:00’da, DAÜ Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törende daha sonra mezunlar adına öğrenci konuşmaları ve Sembolik Ağaç Dikim Töreni yer alacak. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın açılış konuşması ve protokol konuşmalarının ardından ise fakülte ve bölüm birincilerine diploma ve ödülleri protokol tarafından takdim edilecek. 

Ünlü Sanatçı Gülşen Sahne Alacak

Ardından Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortak Tıp Programı’nın ilk mezunları diplomalarını alacaklar. Önlisans ve Lisans mezunlarına diplomaların verilmesinin ardından ise keplerin havaya atılması ve Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Gülşen’in sahne alması ile tören sona erecek. Gülşen orkestrası ve dansçıları ile birlikte sahne alarak en sevilen şarkılarını DAÜ mezunları için seslendirecek.

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