DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önsen Toygar’a Uluslararası Hakem Ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önsen Toygar, Web of Science’ın kuruluşu olan PUBLONS’tan, “Cross-Field” dalında yalnızca en iyi bilimsel makaleleri değerlendirenlere verilen Hakem Ödülü’ne layık görüldü.

The Global Peer Review Awards – Küresel Bilimsel Makale Değerlendirme Ödülleri, hakemlerin bilimsel iletişimin bütünlüğüne ve kalitesine olan sarsılmaz bağlılıklarını kutlamak amacıyla PUBLONS tarafından her yıl organize ediliyor. Söz konusu prestijli ödülü, Doç. Dr. Toygar’ın yanı sıra, yine DAÜ’den Yrd. Doç. Dr. Ali Övgün “Fizik” dalında kazanmayı başarmıştı.