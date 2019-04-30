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DAÜ, Çocuk Onkolojisi yararına kermes düzenliyor

 Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) perşembe günü çocuklar için kermes düzenleyecek.

30 Nisan 2019 Salı 16:54
DAÜ, Çocuk Onkolojisi yararına kermes düzenliyor
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DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ çalışanlarının gönüllü katılımıyla “DAÜ ile Umutlara Ortak Ol” projesi kapsamında gerçekleştirilecek kermes Merkezi Derslik Binası (CL) önünde 10.00 – 13.00 saatleri arasında olacak.

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DAÜ’de yer alan tüm fakülte, müdürlük ve birimlerin katkılarıyla kurulacak kermeste ev yapımı çeşitli yiyecek ve içeceklerin satışı yapılacak. 

Kermesten elde edilecek gelirle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü’nde bulunan çocukların ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. 

DAÜ Personel İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen “DAÜ İle Umutlara Ortak Ol” projesiyle, her ay başka bir etkinlik düzenleyerek eğitim, sağlık, dezavantajlı grup ve çocuklara yardım sağlanacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Onkolojisi
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