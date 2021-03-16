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DAÜ'de 2 pozitif vaka

16 Mart 2021 Salı 23:12
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DAÜ'de 2 pozitif vaka

Rektörlük’ten yapılan açıklama şöyle:

“Değerli DAÜ Çalışanları,

Doğu Akdeniz Üniversitesinde bir araştırma görevlisi ile bir öğrencimizin pcr testlerinin pozitif çıkması neticesinde bazı birimlerimizde temaslı olabilecek personelimize yönelik gerekli önlemler Sağlık Bakanlığı ile istişare edilerek Rektörlüğümüz tarafından alınmıştır. Bu önlemler kapsamında personelimizin PCR testleri yapılıp tedbir amaçlı bu birimlerde çalışan akademik ve yönetsel hizmetler personeli evlerine gönderilmiş ve binalar dezenfekte edilmiştir. Bu önlemlerin yanında Rektörlüğümüz, birim amirleri/yöneticileri tarafından hazırlanacak program çerçevesinde 26 Mart 2021 tarihine kadar tüm akademik ve yönetsel birimlerde dönüşümlü çalışma sistemine geçilmesi yönünde karar üretmiştir. Dönüşümlü çalışacak personelimizin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalışmalarını azami dikkat göstererek yürütmeleri gerekmektedir.

Hepinize sağlıklı günler dileriz.

DAÜ Rektörlüğü”

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