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DAÜ'de Giriş ve Burs Sınavı yarın yapılıyor

DAÜ'de Giriş ve Burs Sınavı yarın iriş ve Burs Sınavı yarın 10.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:18
DAÜ'de Giriş ve Burs Sınavı yarın yapılıyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ)  KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarından mezun Türkiyeli öğrencilere yönelik Giriş ve Burs Sınavı yarın 10.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Giriş ve Burs Sınavı, Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü ve Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji’nde yapılacak.

Sınava girecek adayların sınav günü saat 09.30’da sınava girecekleri merkezde hazır bulunmaları ve yanlarında kimlik kartı ve sınav giriş belgesini bulundurmaları gerekiyor.

DAÜ 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren eğitim hayatına başlayacak ve YÖK tarafından da onaylanmış Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği, İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik lisans programları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Ortopedik Protez ve Ortez, Turizm Otelcilik Yüksekokulu Pastacılık ve Ekmekçilik ön lisans programlarına da öğrenci alınacak.

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DAÜGirişSınavıHaberKıbrıs
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