DAÜ'de Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı düzenlenecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre söz konusu panel Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı kapsamında 23 Aralık Pazartesi günü saat 09.30’da DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak.

Panel, DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Kumsal baskınında eşi ve çocukları katledilen Tbp. Bnb. Nihat İlhan’ın oğlu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu’nun açılış konuşmaları ile başlayacak ve sonrasında iki oturum gerçekleştirilecek.



Panelin ilk oturumunda Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk “Tarihsel Süreçte Kıbrıs’ta Türklere Yapılan Katliamlar”, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şebnem İlhan “Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın Biyografisi”, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora “Neden 21 Aralık 1963”, (E) Büyükelçi Ahmet Zeki Bulunç “Rum Yunan İkilisinin ENOSİS Soykırımı ve Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşımı”, Prof. Dr. Necip İlhan “İzzetpaşa Vakfı ve Tbp. Binbaşı Nihat İlhan ve Hizmetleri”, Eski Mücahitler Derneği Başkanı Vural Türkmen “Kritik Bir Gece”, Öğr. Gör. Süheyla Göktürk, “Ziyaretçilerin Gözüyle Barbarlık Müzesi” konulu bildirilerini sunacak.

Öğleden sonraki özel oturumda, Devlet Sanatçısı Mustafa Turan, Elazığ Bizim Külliye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nazım Payan ve Karikatürist Osman Suroğlu yer alacak.

Tbp. Bnb. Nihat İlhan’ın kurucusu olduğu Elazığ İzzet Paşa Vakfı ile Elazığ Belediyesi ve Bizim Külliye Dergisi yetkililerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik bir grup, anma etkinliğinde yer almak üzere KKTC’ye gelecek.

Elazığ Bizim Külliye Dergisi de aralık ayında yayınladığı 82. sayısını “Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve Şehit Ailesi Anısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Edebiyatı” konusuna ayırdı ve Kuzey Kıbrıs’tan birçok edebiyatçı ve tarihçinin yazılarına yer verdi.

Söz konusu özel sayının, panelde katılımcılara da dağıtılması planlandı.

Karikatürist Osman Suroğlu’nun Kıbrıs ile ilgili olarak hazırladığı karikatürler, fotoblok baskı şeklinde hazırlanarak panel günü DAÜ Merkezi Derslikler binasında sergilenecek. Ayrıca DAÜ öğrencilerinin Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi’ne ait müze ve şehitlikleri tanıtan proje çalışmaları da panel salonunda katılımcılara sunulacak.

BARBARLIK MÜZESİ’NDE ANMA TÖRENİ YAPILACAK

Öte yandan DAÜ’nün Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anma programı kapsamında 24 Aralık Salı günü, saat 10.30’da, Lefkoşa’daki Barbarlık Müzesi’nde anma töreni icra edilecek.