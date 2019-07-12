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DAÜ'de Uluslararası Ex-Libris Yarışması gerçekleştiriliyor

12 Temmuz 2019 Cuma 16:32
DAÜ'de Uluslararası Ex-Libris Yarışması gerçekleştiriliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve Polonya Katowice’den Silesia Üniversitesi işbirliğinde Uluslararası Ex-Libris Yarışması gerçekleştiriliyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu yarışma, kitapların sahiplik göstergesi olarak yaratılan yüksek estetik özellikleri taşıyan, sanatsal ve teknik kaliteye sahip özgün ex-libris baskılarını bir araya getirip değerlendirmek, sanatçıları teşvik etmek ve ex-libris sanatını topluma tanıtıp, bu alana olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenleniyor.

Katılımcıların 5 farklı eser ile katılabileceği yarışmaya başvurular 1 Ekim 2019 tarihine kadar yapılabilecek.

Gerçekleştirilecek olan söz konusu yarışma sonunda hem DAÜ’de hem de Silesia Üniversitesi’nde düzenlenecek olan sergi ile birçok eser arasından seçilecek olan en iyi eserler sergilenecek.

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Anahtar Kelimeler:
DAÜ
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