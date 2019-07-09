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DAÜ'de yeni eğitim programları açılacak

09 Temmuz 2019 Salı 14:21
DAÜ'de yeni eğitim programları açılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni eğitim programları açacağını duyurdu. 
DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖDAK ve YÖK’ün onayladığı Mühendislik Fakültesi altında Biyomedikal Mühendisliği, İletişim Fakültesi altında Yeni Medya ve Gazetecilik lisans programları ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu altında Ortopedik Protez ve Ortez ile Turizm Otelcilik Yüksekokulu altında Pastacılık ve Ekmekçilik ön lisans programlarına yeni akademik dönemde öğrenci kabul edecek. 

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Anahtar Kelimeler:
DAÜEğitimProgram
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