DAÜ “Dünyanın en iyi genç üniversiteleri” sıralamasında yer aldı

DAÜ’den verilen bilgiye göre, listede, 151-200 bandında yer alan DAÜ, Türkiye üniversiteleri sıralamasında da ilk 5’e girdi.

Dünya’nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2019 yılı için dünyanın 50 yılı aşmamış en iyi genç üniversiteleri sıralamasını açıkladı.

DAÜ, 25 bini aşkın üniversite arasından sadece 1100 üniversitenin yer aldığı “Times Higher Education 2019” Dünya Üniversiteler sıralamasında 601-800 bandındaki yerini de korudu.

Konuyla ilgili açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olduğunu belirterek, bunun da elde edilen akreditasyonlar ile kanıtlandığını ifade etti.

Osam, başarının asla tesadüf olmadığını ve her geçen gün DAÜ’nün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

“Bu yıl eğitimde 40. yılını kutlayan DAÜ, KKTC ve bölge için bir gurur kaynağıdır. Daha da büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün başarısında katkısı olan tüm personele de teşekkürlerini iletti.

(BRT/TAK)