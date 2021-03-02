DAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2020-2021 GÜZ MEZUNLARI İÇİN MESLEK YEMİN TÖRENİ DÜZENLEDİ

DAÜ’den yapılan açıklamada, dünya genelinde devam eden KOVID-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak yapılan törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, dekan yardımcıları, fakülte akademisyenleri ve mezun öğrenciler katıldı.

DAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar, törende yaptığı açılış konuşmasında, mezun öğrencilerle gurur duyduğunu ifade ederek, eczacılık mesleğinin sağlık bilimleri alanında dünyanın en saygın mesleklerinden biri olduğunu belirtti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ise, törende yaptığı konuşmada, toplum sağlığında birinci basamak sağlık danışmanlığı hizmeti verecek mezun öğrencilere başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından, DAÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyelerinin mezunlara mesajları yer aldı. Tören, DAÜ Eczacılık Fakültesi, B. Pharm. Program Birincisi Bilge Türkseven ile Omar Mohamed A.M. Ammar ve D. Pharm. Program Birincisi Romina Rashidfarokhi’nin mezunlar adına konuşmaları, mezunların isimlerinin okunması ve fakülte tarafından mezunlar için hazırlanan video gösterimi ile devam etti.

Tören, Eczacılık Fakültesi B-Pharm (23) ve Pharm-D (58) programlarından toplam 81 mezunun yemin etmesiyle sona erdi.