Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93792
ALTIN
193.489
DOLAR
4.6068
STERLİN
6.2038
EURO
5.4442
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları için yemin töreni düzenleyecek

DAÜ Eczacılık Fakültesi, 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde mezunları için Yemin Töreni düzenliyor.

14 Haziran 2018 Perşembe 11:58
DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları için yemin töreni düzenleyecek

banner39
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde mezunları için Yemin Töreni düzenliyor. 18 Haziran 2018 Pazartesi günü, saat 11:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan Yemin Töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımlarını atacaklar. 

Gerçekleştirilecek olan Yemin Töreni’nde 74 eczacı insanlığa hizmet etmek ve mesleklerinin ideallerini ve taahhütlerini desteklemek için yemin ederek, yetişmelerinde katkısı olan hocalarına ömürleri boyunca saygı göstereceklerine ve meslek yeminlerine ters düşen bir şekilde hareket etmeyeceklerine ant içecekler. Yemin Töreni’nin ardından ise öğrencilere Yemin Belgeleri Eczacılık Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin, Dekan Yardımcıları ve Öğretim Üyeleri tarafından takdim edilecek. Tören, mezunlar onuruna düzenlenecek olan kokteylin ardından sona erecek.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 üründe limit üstü kalıntı!
7 üründe limit üstü kalıntı!
DAÜ Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası için hazır
DAÜ Bahar Dönemi Mezuniyet Haftası için hazır
Kıbrıs Town Houses’da yeni nesil güllaç
Kıbrıs Town Houses’da yeni nesil güllaç

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim