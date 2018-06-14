DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları için yemin töreni düzenleyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde mezunları için Yemin Töreni düzenliyor. 18 Haziran 2018 Pazartesi günü, saat 11:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan Yemin Töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımlarını atacaklar.

Gerçekleştirilecek olan Yemin Töreni’nde 74 eczacı insanlığa hizmet etmek ve mesleklerinin ideallerini ve taahhütlerini desteklemek için yemin ederek, yetişmelerinde katkısı olan hocalarına ömürleri boyunca saygı göstereceklerine ve meslek yeminlerine ters düşen bir şekilde hareket etmeyeceklerine ant içecekler. Yemin Töreni’nin ardından ise öğrencilere Yemin Belgeleri Eczacılık Fakültesi Dekan Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin, Dekan Yardımcıları ve Öğretim Üyeleri tarafından takdim edilecek. Tören, mezunlar onuruna düzenlenecek olan kokteylin ardından sona erecek.