DAÜ Eczacılık Fakültesi Mezunları yemin etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, 2017 – 2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde mezunları için Yemin Töreni düzenledi. 18 Haziran 2018 Pazartesi günü, saat 11:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen Yemin Töreni ile mezunlar mesleğe ilk adımlarını atmış oldular.

20 Haziran 2018 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni öncesinde; insanlığa hizmet etmek ve mesleklerinin ideallerini ve taahhütlerini desteklemek için yemin eden 75 eczacı, yetişmelerinde katkısı olan hocalarına ömürleri boyunca saygı göstereceklerine ve meslek yeminlerine ters düşen bir şekilde hareket etmeyeceklerine dair and içti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan Yemin Töreni’nin açılışında konuşan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin eczacılığa giden yolda bugün çok önemli bir adım atılacağını belirtti. Prof. Dr. Şahin birçok farklı ülkeden mezun verdiklerinin altını çizerek her bir mezunun çok iyi birer eczacı olacağına inandığını ve DAÜ’nün adını daha da yukarılara taşıyacaklarına inandığını vurguladı. Tüm mezunları tebrik eden Prof. Dr. Şahin meslek hayatlarında mezunlara başarılar diledi.

Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün önemli bir haftasına girdiğimizi belirterek DAÜ Mezuniyet Törenleri’nin şenlik şeklinde geçmeye başladığını bunun da en büyük sebebinin artan mezun sayısı olduğunu vurguladı. Eczacılık Fakültesi’nden mezun olup ülkelerine gidecek olan her bir mezunun DAÜ’yü ülkesinde temsil edeceğini belirtti. Prof. Dr. Osam, “Üniversitenin kimliği hayat boyu sizin kimliğinizle eşdeğer bir biçimde devam edecektir. Bu kimliğe zarar gelmesi demek kendi kimliğinize de zarar gelmesi demektir. Bunu korumak için elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullanarak mezun olmak bir son değil yeni bir başlangıçtır sözlerini kullandı. Tüm mezunları gönülden kutladığını belirten Prof. Dr. Osam, mezunlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisi sonrasında Pharm. B. ve Pharm. D. program birincilerine Prof. Dr. Osam ve Prof. Dr. Şahin tarafından ödülleri takdim edildi. Ardından ise öğrencilere Yemin Belgeleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıları ve Öğretim Üyeleri tarafından takdim edildi. Tören, mezunlar onuruna düzenlenen olan kokteylin ardından sona erdi.