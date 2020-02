DAÜ Eğitim Fakültesi AQAS tarafından akredite edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumlarından biri olan AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs – Akademik Programların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı) tarafından akredite edildi.

AQAS Başkanı Prof. Dr. Eberhard Menzel’in imzaladığı söz konusu akreditasyon belgesi, 10 Şubat 2020 Pazartesi günü, saat 10:30’da, DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eda Yazgın ve Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Işık Gürşimşek tarafından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a sunuldu.

Prof. Dr. Osam, DAÜ Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nın AQAS gibi önemli bir kuruluş tarafından akredite edilmesinin önemine dikkat çekerek, söz konusu akreditasyonun elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.