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DAÜ GİRİŞ VE BURS SINAVI 19 HAZİRAN’DA YAPILIYOR

 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021 - 2022 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı, 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

20 Mart 2021 Cumartesi 11:17
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DAÜ GİRİŞ VE BURS SINAVI 19 HAZİRAN’DA YAPILIYOR

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 10.30-13.00 saatleri arasında, KKTC’de 6 ilçede ve İstanbul’da yer alacak sınava KKTC uyruklu öğrenciler ile liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler katılabilecek.

Sınava başvurular 3-25 Mayıs tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılabilecek. Adayların programlara yerleştirilmesi, orta öğretim başarı puanı ve sınav sonucu dikkate alınarak yapılacak. Herhangi bir nedenle sınava katılamayan adaylar, orta öğretim başarı puanı ile de programlara yerleştirilebilecekler.

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