Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119719
ALTIN
163.928
DOLAR
3.7462
STERLİN
5.3374
EURO
4.6514
Koyun, domuz, inek derken dünyada İlk kez maymun klonlandı!
Dünyada İlk kez maymun klonlandı!
Yumurtayı buzlu suda bekletirseniz...
Yumurtayı buzlu suda bekletirseniz...
Çay demir emilimini etkiler mi?
Çay demir emilimini etkiler mi?
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
Burun tıkanıklığı obezite nedeni
Kusma nelerin belirtisidir?
Kusma nelerin belirtisidir?

DAÜ Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 30 Ocak’ta

DAÜ’den verilen bilgiye göre, tören, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda saat 14:00’te başlayacak...

25 Ocak 2018 Perşembe 13:29
DAÜ Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 30 Ocak’ta
banner10

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni, 30 Ocak Salı günü yapılacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, tören, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda saat 14:00’te başlayacak.

Güz döneminde 1400’ün üzerinde mezun verileceği kaydedilen açıklamada, 1053 ön lisans ve lisans, 364 yüksek lisans ve doktora öğrencisinin mezun olacağı belirtildi.

DAÜ’de yüzün üzerinde ülkeden gelen 20 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı da kaydedildi.
 

banner22
Son Güncelleme: 25.01.2018 16:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YDP, gerginliğin artmaması için Cumhurbaşkanı’nın sorumluluk üstlenmesini istedi
YDP, gerginliğin artmaması için Cumhurbaşkanı’nın sorumluluk üstlenmesini istedi
Alayköy ve Girne’de uyuşturucu
Alayköy ve Girne’de uyuşturucu
BKP Barış ve Demokrasi Yürüyüşüne katılma çağrısı yaptı
BKP Barış ve Demokrasi Yürüyüşüne katılma çağrısı yaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim