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DAÜ Güz Dönemi Mezuniyet Töreni yapıldı

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alan törenle yaklaşık 1400 öğrenci mezun oldu.

30 Ocak 2018 Salı 17:50
DAÜ Güz Dönemi Mezuniyet Töreni yapıldı
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Yılmaz Yakar

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet töreni yapıldı.

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda yer alan törenle yaklaşık 1400 öğrenci mezun oldu.

Töreni, Geçici Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,  Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, eski Meclis Başkanı Sibel Siber ve bazı milletvekilleri de izledi.

Saygı duruşu ve Uluslararası Koro eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan  törende  sembolik ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Törende, mezunlar adına   Zelena Ntombizodwa   Cumbo,  Berkhan Yaşar, Vakıf Yöneticiler Kurulu adına Recai Ergün ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam konuşma yaptı.

Tören diplomaların verilmesi ve Kolpa konseriyle sona erdi.

OSAM

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, törende  yaptığı konuşmada,  mezunları dünya üniversitesinden uğurladıklarını belirterek, DAÜ olarak yaptıkları şeyin değer oluşturarak insanlık hizmetine sunmak olduğunu kaydetti.

DAÜ’nün eğitim alanında en üst seviyeye ulaştığını ifade eden Osam, uluslararası akreditasyonlara yenilerinin eklendiğini, 2021’e kadar akreditasyonsuz fakülte kalmayacağını söyledi.

Osam, topluma hizmet alanında birçok projeye imza attıklarını kaydederek,  DAÜ’nün geleceği kucaklamak için büyük gayretle çalıştığını vurguladı.

Osam, mezunlardan   KKTC’ye yönelik  yanlış tutumlara   “dur” demelerini isteyerek, bu sayede  DAÜ ve KKTC’ye  gönül borcunu yerine getirmiş olacaklarını belirtti.

ERGÜN

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu üyesi  Recai Ergün de,  bugün mezunların velileri için de özel bir gün olduğunun altını çizerek, evlatlarına  sağladıkları her türlü destek ve DAÜ’ye güven için velilere teşekkür etti.

Ergün, mezunların aldıkları eğitimin önlerine çıkacak her engeli aşmaları için yeterli olduğunu belirtti.

Ergün, DAÜ’nün her alanda gelişip büyüyerek  değişime ayak uydurduğunu  ve uluslararası standartlarda büyümeye devam edeceğini söyledi.

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