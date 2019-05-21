DAÜ Güzel Sanatlar Bölümü’ne özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi için Eğitim Fakültesi’ne bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edecek.
27 Mayıs Pazartesi’ne kadar başvuru kabul edilecek yetenek sınavı 28 – 29 Mayıs tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde yapılacak.
Mülakat sırasında aday öğrenciye müzik alanına ilişkin eğitim geçmişi, adayın kişisel ve akademik özelliklerine ilişkin sorular da sorulacak.
Lise eğitimini tamamlamış KKTC uyruklu öğrencilerin DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapacakları yetenek sınavı başvurularıyla ilgili detaylı bilgiye 630 1217 numaralı telefondan veya www.emu.edu.tr ve [email protected] adreslerinden ulaşılabilir.
(TAK)