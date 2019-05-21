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DAÜ Güzel Sanatlar Bölümü’ne özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi için Eğitim Fakültesi’ne bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edecek.

21 Mayıs 2019 Salı 16:18
DAÜ Güzel Sanatlar Bölümü’ne özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi için Eğitim Fakültesi’ne bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edecek.

27 Mayıs Pazartesi’ne kadar başvuru kabul edilecek yetenek sınavı 28 – 29 Mayıs tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde yapılacak.

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DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek sınavda adaylardan 5 adet tek ses işitme-yineleme, 5 adet iki ses işitme-yineleme, 5 adet üç ses işitme-yineleme: majör, minör, makamsal akorlar, 2 adet dört ses işitme-yineleme: 7’li akorlardan, ezgi işitme-yineleme: ikişer motiften makamsal ve tonal iki ayrı melodik cümleyi yineleme, bir şan parçası ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesi, enstrümanı ile kendi belirlediği bir eseri seslendirmesi istenecek.

Mülakat sırasında aday öğrenciye müzik alanına ilişkin eğitim geçmişi, adayın kişisel ve akademik özelliklerine ilişkin sorular da sorulacak.

Lise eğitimini tamamlamış KKTC uyruklu öğrencilerin DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yapacakları yetenek sınavı başvurularıyla ilgili detaylı bilgiye 630 1217 numaralı telefondan veya www.emu.edu.tr ve [email protected] adreslerinden ulaşılabilir.

(TAK)

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DAÜGüzelSanatHaberKıbrısGündem
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