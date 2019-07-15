Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Rüstem Kitabevi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam ile Rüstem Kitabevi’nin sahibi Ali Besim Rüstem imza koydu.

DAÜ ile Rüstem Kitabevi arasında imzalanan iş birliği protokolü, iki kurum arasında akademik, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılmasını amaçlıyor. Kurumlar birlikte araştırma projeleri geliştirecek ve geliştirilen ortak projelerin uygun koşullarda kitaplaştırılması ve kitapların ortak yayınlar olarak yayımlanmasını sağlayacak.

DAÜ bünyesinde oluşturulan sanat koleksiyonunun, sanat eseri sahibi sanatçıların izni olması halinde, belli tema ve janrlara ayrılarak, Rüstem Kitabevi’nin galeri alanında sergilenebilecek. Aynı zamanda, Rüstem Kitabevi bünyesinde bulunan Kişisel Arkeoloji Müzesi, akademik konularda DAÜ tarafından desteklenecek ve DAÜ’ye taşınarak sergilenebilecek.