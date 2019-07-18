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DAÜ-KAM Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, makale kabulüne başladı

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:50
DAÜ-KAM Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, makale kabulüne başladı

 Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin (DAÜ-KAM) süreli yayınlarından Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, makale kabulüne başladı. 
DAÜ’den verilen bilgiye göre, yayın hayatına 1995’te başlayan Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, Kıbrıs’la ilgili özgün bilimsel makalelerin yanı sıra tanıtım yazıları, güncel bilimsel etkinlikler ile ilgili haberler, raporlar ve arşiv belgelerine yer veriyor. 
Kıbrıs Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmak üzere değerlendirilecek çalışmaların; Kıbrıs adası ile ilgili sanat, tarih, edebiyat, dilbilimi, müzik, tiyatro, mimarlık, arkeoloji, kültürel çalışmalar, iletişim, eğitim, psikoloji, sosyoloji, coğrafya, halkbilim, cinsiyet çalışmaları, siyaset, uluslararası ilişkiler, hukuk, işletme, işletme yönetimi, finans, ekonomi, turizm, tıp, sağlık bilimleri, eczacılık, çevre ve mühendislik gibi çok geniş bir yelpazedeki bilim dallarını kapsıyor. 
Açıklamada, ilgilenen bilim insanları, araştırmacı ve yazarların makalelerini “https://dergipark.org.tr/cyprusstudies” adresi üzerinden yükleyebileceği belirtildi. 
 

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