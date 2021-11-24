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DAÜ kampüsünde aracı devirdi!

Üniversite kampüsü içerisinde bordür taşlarına çarpan araç takla attı, bir kişi yaralandı...

24 Kasım 2021 Çarşamba 17:08
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DAÜ kampüsünde aracı devirdi!
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Gazimağusa’da bugün öğle saatlerinde Doğu Akdeniz Üniversiyetesi Batı Kampüsü yolunda trafik kazası meydana geldi. Sürücüsü Buğray Yiğen’in kontrolünden çıkan araç bordür taşlarına çarpması sonucu takla atarken,  NU 256 plakalı araç sürücüsü Buğray Yiğen kaza sonucu hafif şekilde yaralanması nedeni ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yiğen’in Gazimağusa Acil Servisinde gördüğü ilk yardım tedavisine müteakip taburcu edildiği öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, 24 Kasım 2021 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi batı kampüsü yolu üzerinde batı istikametine doğru NU 256 plakalı salon araç ile seyreden Gazimağusa’da sakin Buğray Yiğen’in, yolun sola doğru virajlanan kısmına geldiğinde meydana geldi. Polis kazanın Yiğen’in dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağında bulunan D.A.Ü’ye ait bordür taşlarına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra yolun dışına çıkıp bir takla atarak sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

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