DAÜ Kentsel Politikalar Konferansı başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü ev sahipliğinde ve Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Anabilim Dalı’nın bilimsel katkısı ile düzenlenen “Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı” bu sabah Salamis Bay Conti Resort Hotel’de gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

Açılışta konferans düzenleme kurulu adına konuşan DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu söz konusu konferans ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye Cumhuriyeti’nde (TC) yaşanan kent sorunlarının ele alınacağını vurguladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Gürdal, DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta bulunmaktan son derece memnun olduğunu dile getirerek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi hakkında detaylı bilgiler verdi. Şehircilik konusunda birçok çalışmanın gerçekleştirileceği konferansın başarılı geçmesini temenni eden Prof. Dr. Gürdal, sunulacak bildirilerin birçok akademik perspektifte tartışılacağını da vurguladı.

Açılışta konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, söz konusu konferans ile ele alınacak olan konuların çok önemli olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. İbiş, Üniversiteler olarak kenti şekillendiren temel unsurlardan olan kültür ve sanat alanlarını da aynı kabın içerisinde değerlendirmemiz gerektiğini vurguladı.

İbiş kentsel sorunların herkesi ilgilendirdiğine dikkat çekerek, söz konusu konferans ile alanında uzman kişiler tarafından kentsel sorunların değerlendirileceğine ve çözüm yolları aranacağına vurgu yaptı.

OSAM: "DAÜ ÇEVRE VE İNSANA SAYGILI..."

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise gerçekleştirdiği konuşmasında konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek çevre ile ilgilenen bir birey olarak tüm dünyada kentsel sorunların olduğunun farkında olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün çevreye ve insana saygılı olmaya çalışan bir yapıda olduğuna vurgu yaparak, DAÜ hakkında geniş bilgiler verdi.

DAÜ olarak akreditasyonlara verilen önemden bahseden Prof. Dr. Osam, son üç yıl içinde yapılan inovasyon, geliştirme ve araştırma çerçevesinde DAÜ’nün Times Higher Education (THE) listesindeki yerini koruduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Osam tarafından konferansın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim edildi.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim elemanlarının gerçekleştirdiği müzik dinletisinin ardından ise konferans Onursal Başkanı Prof. Dr. Ruhşen Keleş konferansın ilk sunumu ile devam etti.

Yarın da devam edecek olan konferans süresince Kent Yönetimi, Kent Ekonomisi, Kentsel Siyaset, Konut Politikaları, Kent/Kır İlişkisi, Kırsal Kalkınma, Dünyada ve Türkiye’de Kentleşme, Sürdürülebilir Kentsel Gelişme, Kentsel Altyapı Hızmetleri ve Finansmanı, Kentsel Katılım, Kent Planlaması, Kentsel Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kentsel İklim Değişikliği, Kentsel Dönüşüm, Gecekondu, Afet Yönetimi, Göç, Kentsel Güvenlik, Kentsel Rant, Kent Kuramları ve Yeni Yaklaşımlar, KKTC’nin Kentsel Sorunları, Dağlık Alanların Önemi / Stratejik Yaklaşımlar gibi konular üzerinde durulacak.

Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, 2014 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu ve 2016 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Akdeniz’de Çevresel Güvenlik Konferansı’nın devamı niteliğini de taşımaktadır.