DAÜ-KPM’den AGİT’te İnsan Haklarini Korumak Semineri

Polonyalı diplomat Prof. Dr. Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Politikalar Merkezi’nin (KPM) daveti üzerine “Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı’nda (AGİT) İnsan Haklarını Korumak” konulu bir seminer vermek amacıyla KKTC’ye geliyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, seminer yarın saat 14.30’da DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, BEA5 seminer odasında yer alacak.

1991 yılından itibaren Polonya Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan Dr. Salkiewich, kısa dönem AGİT gözlemcisi olarak Ukrayna, Rusya, Moldova ve Beyaz Rusya’da milletvekili genel seçimleri ile başkanlık seçimlerinde görev yaptı.

2001 ile 2005 yılları arasında ise Makedonya ve Bosna Hersek’te AGİT insan hakları görevlisi olarak görev yapan Salkiewich, Polonya’nın Krakow şehrinde bulunan Andrzej Frycz Modrzewski Üniversitesi’nde uluslararası hukuk dersi veriyor.