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“DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”nın on üçüncüsü pazar günü

11 Ekim 2019 Cuma 16:36
“DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”nın on üçüncüsü pazar günü

 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen “DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”nın on üçüncüsü bu yıl pazar günü, 10.00-18.00 saatleri arasında, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) yapılıyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe ilgi duyan herkes gruplar oluşturarak katılabilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin  pazara kadar “EMU Sand Festival” facebook sayfası veya 630 1139 numaralı telefona ulaşmaları gerekiyor

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Son Güncelleme: 11.10.2019 16:39
Anahtar Kelimeler:
Pazar14KıbrısHaberDAÜ
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