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DAÜ mezunları “EMU Network” te buluşuyor

24 Ekim 2019 Perşembe 16:51
DAÜ mezunları “EMU Network” te buluşuyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ MİKA), DAÜ mezunlarını bir araya getirmek ve iletişimlerini daha da arttırmak hedefiyle DAÜ mezun platformu “EMU Network” (http://emu.network) kurarak üyelik kabulüne başladı.

DAÜ- MİKA Müdürü Derviş Ekşici’den verilen bilgiye göre, Graduway yazılım firması tarafından 43 ülkeden üniversiteler, uluslararası okullar ve bazı resmi kurumlara yönelik geliştirilmiş bir platformun üyesi olan “EMU Network”, kurumların ulaşması zor olan mezunlarını bulmalarına, LinkedIn ve Facebook ile de entegre olarak mezunlarının en güncel datalarına ulaşmalarına, kuruma göre kişiselleştirilmiş ve markalaşmış sistemi ile mezunlar arası ağ ve iletişim kurmalarına yardımcı olacak.

Bu platform, ayrıca kurumların mezunlarıyla olan iletişimini daha yaygın ve etkili kılarken, kuruma yapılan bağışları arttırarak; danışmanlık, kariyer ve etkinlikleri teşvik etmek için mükemmel bir yol olarak ön plana çıkıyor.

Ayrıca yeni mezun verileri, mevcut müşteri ilişkileri yönetimi sistemi olan CRM’ye de kolayca entegre edilebiliyor.

DAÜ mezunları, sisteme https://emu.network sayfası üzerinden giriş yaparak üye olabiliyor.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
DAÜ Mezunları
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