DAÜ Milli Mücadele'nin 100. Yılı'nı Kutluyor

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs’ın aynı zamanda “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olması nedeniyle etkinliklerin odağında gençlerin olması gerektiği düşüncesiyle, faaliyetler için üniversitenin öğrenci kulüpleri ile iş birliği yapıldı.

Bu maksatla faaliyetler; DAÜ-ATAUM Başkanlığı’nca, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci kulüplerinden söz konusu faaliyette yer almak istediklerini belirten Arama Kurtarma, ADK, BJK, FB, Fotoğrafçılık, Halk Dansları Topluluğu, Kızılay Kulübü, Müzik Kulübü, Tiyatro Topluluğu ile koordine edilerek organize edildi.

KAN BAĞIŞI

“19 Mayıs Milli Mücadele’nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri” adı altında yapılması planlanan faaliyetler kapsamında, 3 Mayıs’ta DAÜ Atatürk Meydanı’nda DAÜ Kızılay Kulübü ve KKTC Türk Kızılayı iş birliği ile kan bağışı etkinliği yapılacak. Kan bağışı etkinliğinde 105 ünitenin üzerinde kan bağışı elde edilmesi hedefleniyor.

KAZIM KARABEKİR’İN KIZI TİMSAL KARABEKİR KONFERANS VERECEK

Etkinlikler, 8 Mayıs tarihinde, saat 14:30’da, DAÜ Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda “Milli Mücadele Kahramanı Kazım Karabekir’in Kızı Timsal Karabekir” başlıklı konferans ile devam edecek. Söz konusu konferansta Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir, babasının milli mücadelede yaşadıklarını anlatan bir konferans verecek. Faaliyetler kapsamında, 13 Mayıs tarihinde, saat 19:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “Milli Mücadele Oratoryosu” gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte de oratoryo, halk oyunları, müzik etkinliği ve arama kurtarma timinin gösterisi yer alacak.



HAVAYA, KARAYA VE DENİZE ATA’NIN İMZASI ATILACAKMilli Mücadele’nin 100. Yılı, 13-14 Mayıs tarihlerinde tüm öğrenci kulüplerinin katılımı ile Atatürk Meydanı’nda düzenlenecek “Milli Mücadele Pankart Boyama Etkinliği” ile kutlanmaya devam edecek.Aynı zamanda, “Havaya, Karaya, Denize Atamızın İmzasını Atıyoruz” etkinliği de 10-11-12 ve 19 Mayıs tarihlerinde DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu ve DAÜ Deniz Tesisleri’nde yapılacak. 10-11-12 Mayıs tarihinde yapılacak Havaya İmza Etkinliği’nde DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’ndan 100 metre yükseğe 15 metre boyunda bir Atatürk imzasının helyum balonları ile sabitlenerek Milli Mücadele Haftası boyunca gökyüzünde görünmesi sağlanacak.Yine aynı tarihlerde hava durumuna göre DAÜ Deniz Tesisleri’nde Denize İmza Etkinliği yapılacak. Söz konusu etkinlikte iki öğrenci ve scuba dalış takımından dört dalgıç ile su altında büyük bir Atatürk imzası ve KKTC ile Türk bayrakları açılacak. 19 Mayıs saat 14:00’te ise DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda Karaya İmza Etkinliği düzenlenecek. Bu etkinlikte de DAÜ öğrencilerinin katılımı ile havadan okunacak şekilde büyük bir Atatürk imzası oluşturulacak.Son olarak 19 Mayıs tarihinde saat 19:23’te Atatürk Meydanı’nda başlayacak olan “19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü” ile meydandan Sakarya çemberine kadar yürüyüş gerçekleştirilecek.