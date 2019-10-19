DAÜ Öğrenci Konseyi: DAÜ Rektörlüğü Öğrencisini Hiçe Saymamalıdır

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi, yapmış olduğu yazılı açıklama ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nün öğrencisini hiçe saymamasını istedi.

DAÜ Öğrenci Konseyi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın 2018-2019 Bahar Dönemi sonunda okul harçlarına yapılan zamlardan dolayı bir takım sözler verdiğini hatırlattı. Ayrıca, verilen sözlerin geçişdirildiğini iddia eden DAÜ Öğrenci Konseyi, öğrenciler tarafından eylem yapılması düşüncesinin olduğunu belirtti.

DAÜ Öğrenci Konseyi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Osam, 2018-2019 bahar dönemi sonlarında okul harçlarına yapılan zamlardan dolayı bizlere “Burası bir ticarethane değildir, biz öğrencilerimizin yanındayız” dedi.

Ardından bizlere bazı sözler verdi:

1)Tabldot fiyatları 20 TL’nin daha altında bir fiyata düşürülecektir.

2)D.A.Ü. Yurtları ücretsize yakın bir fiyat olacaktır.

3)Uçak bilet fiyatlarının bir kısmı D.A.Ü. tarafından karşılanacaktır.

Takipçisi olduğumuz bu konularda bizlere verilen sözlerin yerine gelmediğini görmekteyiz.

DAÜ-SEN’da bu konudan ötürü, biz öğrenciler için D.A.Ü. rektörlüğüne gösterdiği tepkiye teşekkür ederiz.

Öncelikle DAÜ’de eğitim ve öğretim hayatına devam eden öğrenciler için verilen sözler tutulmalı.

Sonrasında eğitim ve öğretim hayatını yarıda kesmek zorunda kalan veya DAÜ’den başka bir üniversiteye geçiş yapan öğrenci arkadaşlarımız vardır.

DAÜ Rektörlüğü öğrencilerin bunları yapmalarındaki nedenleri araştırıp çözüm yolları üretmelidir.

Aksi takdirde KKTC’nin Amiral Gemisi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi dramatik bir şekilde düşen üniversite olarak tarihe geçecektir.

Son olarak 2018-2019 döneminde 480 TL olan öğrenci aktivite fonu ücreti bu yıl 750 TL olarak alınmıştır. Rektörlüğümüzden bu konu ile ilgili bir cevap alamamışızdır.2018-2019 döneminde 480 TL ile onca etkinlik yapılıp ayrıca biz öğrencilerin Kıbrıs’ta bulunmadığı 13 Eylül 2019 tarihinde yine bu öğrenci fonunun içerisinden yapılan, DAÜ’nün 40.yılının kutlaması dahildir.

Bu ücretin 750 TL alındığı bu dönemde geriye kalan miktar nasıl değerlendirilicektir, bu da bir soru işaretidir.

Biz öğrencilerin talepleri ve bize verilen sözlerin geçiştirilmesi konusunda sabrımız kalmamıştır. Bu sorunlara çözüm bulunmazsa öğrenciler tarafından eylem yapılması düşünülmektedir. Şu unutulmasın ki Öğrenci Konseyi lav edilmeye çalışılsa da hakkını savunmaya, haksızlığa baş kaldırmaya devam edecektir.

DAÜ Rektörlüğü’nden gerekli olan cevabı beklemekteyiz."