DAÜ öğrenci seçme, yerleştirme ve burs sistemi başvuruları için son iki gün

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), yaşanan pandemi sürecini de göz önüne alarak, bu yıl Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi çerçevesinde, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği programları hariç, diğer programlara çevrimiçi (online) başvuru ile lise not ortalamalarına göre öğrenci alıyor.

DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1700’ü aşkın başvurunun yapıldığı sistemde henüz başvurularını tamamlamayan öğrencilerin bulunduğu, bu öğrencilerin başvurularını en geç 10 Haziran 2020 Çarşamba gününe kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Öte yandan; DAÜ Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi’ne yeni başvuru yapacak öğrencilerin de, başvurular için son gün olan 10 Haziran 2020 Çarşamba gününe kadar başvurularını yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

DAÜ Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi’ne, KKTC uyruklu (çift uyruklular dahil), KKTC’de veya KKTC dışında örgün eğitim veren lise veya dengi bir okul mezunu veya mezun adayı öğrenciler ile lise öğrenimini kesintisiz (4 yıl) KKTC’de örgün eğitim veren bir eğitim kurumunda tamamlayarak mezun olan veya olacak olan TC vatandaşı öğrenciler başvuru yapabilir.

Öğrenciler, başvurularını ücretsiz olarak www.emu.edu.tr adresinde yer alan DAÜ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne yapabiliyor.

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ İÇİN SINAV YAPILACAK

DAÜ’nün uluslararası ortak lisans programları için sınav yapılacak. DAÜ – Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak programı ile DAÜ – Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortak Diş Hekimliği programı için yazılı sınav 18 Haziran 2020 Perşembe günü, saat 10:30 – 13:00 saatlerinde tek oturum halinde Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü’nde ve İstanbul’da Maltepe Üniversitesi’nde yapılacak.

Adayların Sınava Giriş Belgesi’nin yazıcıdan çıktısını alarak sınav günü yanında bulundurması gerekiyor. Sınav günü sağlıkla ilgili güvenlik tedbirleri en üst düzeyde alınacak.