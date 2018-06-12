Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95627
ALTIN
189.848
DOLAR
4.5495
STERLİN
6.0853
EURO
5.3637
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Faydaları saymakla bitmiyor!
Takıntılı ve saplantılı aşk tedavi edilebilir
Takıntılı aşk tedavi edilebilir
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Uzmanlar uyardı: Duşta su yerine bunu kullanın!
Duşta su yerine bunu kullanın!
banner34

DAÜ öğrencilerinden duyarlı davranış

DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzm. Koral Karamanoğlu moderatörlüğünde bir dizi sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

12 Haziran 2018 Salı 12:09
DAÜ öğrencilerinden duyarlı davranış

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Ziyafet Yönetimi dersi kapsamında Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzm. Koral Karamanoğlu moderatörlüğünde bir dizi sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk etkinlikte öğrenciler Turizm Fakültesi Tower Restorant’ta özel bir öğle yemeği hazırlayarak bu yemekten elde edilen gelirin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’na bağışladılar.

banner39
İkinci gruptaki öğrenciler ise, Gazimağusa’da Dreams Garden’da piknik düzenleyerek burada kurdukları stantlardan elde edilen geliri Gazimağusa Belediyesi hayvan barınağına bağışladılar. Yapılan bağış sonunda Gazimağusa Belediyesi hayvan barınağı yetkilileri öğrencilerin böyle bir etkinlikte bulunmalarından dolayı mutlu oldukları ve gurur duyduklarını ifade edip öğrencilere teşekkür belgesi verdi.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, her iki etkinlikte de öğrencilerin göstermiş olduğu duyarlı davranışlarından dolayı dersin eğitmeni Uzm. Koral Karamanoğlu’na ve tüm öğrencilere teşekkürlerini iletti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulukışla kavşağında kaza!
Ulukışla kavşağında kaza!
Birol Karaman: "Kentin her yanına sahip çıkacağız"
Birol Karaman: "Kentin her yanına sahip çıkacağız"
Üstel: "Meclis’te nisabı sağlamak, hükümetin sorumluluğundadır"
Üstel: "Meclis’te nisabı sağlamak, hükümetin sorumluluğundadır"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim