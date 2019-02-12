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DAÜ öğrencisi Kader Buse'yi arama çalışmaları sona erdi!

Antalya’da dere sularında kaybolan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, 19. gününde sonlandırıldı.

12 Şubat 2019 Salı 10:26
DAÜ öğrencisi Kader Buse'yi arama çalışmaları sona erdi!

Hortum felaketinde, içinde olduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'dan bugün de iz bulunamadı.

Antalya Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma dalgıçları (JAK) arama çalışmalarına denizde devam etti. AFAD ekiplerinin de katıldığı Çamyuva Sahili ve açıklarında sürdürülen çalışmalardan sonuç çıkmadı. Yürütülen aramalarda herhangi bir emareye ulaşılamaması üzerine Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına bugün itibarıyla son verildiği bildirildi.

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İHBAR GELİRSE SÜRECEK

Jandarma yetkililerince çalışmaların bundan sonra gelecek ihbarlar üzerinden sürdürüleceği belirtildi. Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı kaybolmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kader Buse
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