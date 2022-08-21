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DAÜ Öğrencisi Kayrakçı “En İyi Kısa Film Ödülü”ne layık görüldü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü son sınıf öğrencisi Sadık Tevfik Kayrakçı, “En İyi Kısa Film Ödülü”ne layık görüldü.

21 Ağustos 2022 Pazar 17:59
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DAÜ Öğrencisi Kayrakçı “En İyi Kısa Film Ödülü”ne layık görüldü


DAÜ’den verilen bilgiye göre, yazarlığını ve yönetmenliğini yaptığı “Çarşamba” adlı kısa filmiyle Anadolu Film Ödülleri Festivali’nde “En İyi Öğrenci Kısa Filmi Ödülü”ne ve 4. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali’nde “Özel Sinevizyon Ödülü”ne layık görülen Kayrakçı, TRT ekranlarında yayınlanan “Kıbrıs – Zafere Doğru” adlı yapımda oyuncu olarak da yer alıyor..

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DAÜEn İyi Kısa Film ÖdülüSadık Tevfik Kayrakçı
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