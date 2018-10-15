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DAÜ Özay Oral Kütüphanesi’nde E-Kitap Tartışılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği ve Türk Kütüphaneciler Derneği ortak organizasyonunda “Elektronik Kitaplar” konulu panel düzenleniyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:53
DAÜ Özay Oral Kütüphanesi’nde E-Kitap Tartışılacak

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, “E-Kitap: E-Fırsat Mı? E-Tehdit mi? E- Kitaplarda Türkçe İçerik ve SWOT Analizi” başlıklı panel, 19 Ekim Cuma günü, saat 09:00’da, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek.

Panelde, üniversite kütüphaneciliğinde her geçen gün artan elektronik bilgi hizmetleri ve dijital ortama dayalı yayınlar nedeniyle ciddi bir öneme kavuşan elektronik ortama dayalı kütüphane hizmetleri masaya yatırılacak.

OKUMA KÜLTÜRÜ KONUŞULACAK

Panelin açılış konuşmalarını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdürü ve Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Osman Soykan, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal gerçekleştirecek. Açılış konuşmalarının ardından Açılış Konferansı’na geçilecek. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz, “E-kitap: Okuma Kültürü, Eğitim ve Kütüphaneler Açısından Bir Değerlendirme” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Sonrasında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çetinkaya’nın moderatörlüğünde panele geçilecek. Panelin konuşmacıları ise Atılım Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Emre Hasan Akbayrak, İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Göknur Aslan ve Gündoğan/Sam Yayınevi’nden Eren Gündoğan olacak. Saat 12:00-12:50 arasında ise sponsor firmaların (Hiperkitap, Mango, Vidobu) sunumlarını gerçekleştirilmesiyle panel sona erecek.

“İLGİ DUYAN HERKES KATILABİLECEK”

Panel ile ilgili DAÜ Özay Oral Kütüphanesi tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde kütüphanelerde görev yapan kütüphanecilerin özellikle elektronik kütüphanecilik alanındaki mesleki gelişimlerini desteklemek amacı ile elektronik yayıncılık, elektronik kitaplar ve Türkçe elektronik kitaplar konularını içerecek, kütüphanemiz ev sahipliğinde mesleki bir panel düzenlenecektir. Türkiye’de faaliyet gösteren Hiperlink Yayıncılık ile Vidobu firmaları panele sponsor olmuşlardır. Panelimize Türkiye’den konuşmacı olarak katılacak konuklarımız, alanlarında etkin isimlerdir. Panelimize ilgi duyan herkes katılabilecektir” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
DAÜÖzay Oral KütüphanesiE-kitapPanelTartışmaHaberGündemKıbrıs
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