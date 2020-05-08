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DAÜ Rektör Vekili Demirel Mağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel, Mağusa Devlet Hastanesi (MDH) içerisinde Kovid-19 testlerinin yapıldığı MDH-DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’nı ziyaret etti.

08 Mayıs 2020 Cuma 14:34
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DAÜ Rektör Vekili Demirel Mağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Demirel, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Kalfaoğlu’nu da ziyaret etti.

Heyetinin de eşlik ettiği ziyarette konuşan DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel, DAÜ öncülüğünde kurulan laboratuvarın kurulumunda emeği geçenlere teşekkür ederek, DAÜ adına gururlu olduklarını ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne her zaman desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Verilen bilgiye göre, Kovid-19 testlerinin daha geniş bir kitleye ulaşması hedefi ile kurulan laboratuvarda aynı zamanda diğer tüm genetik hastalıklar da araştırılabiliyor. MDH-DAÜ Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’nda WHO ve CDC standartları gözetilerek biyogüvenlik önlemleri oluşturuldu. Altyapısı ülkedeki mevcut imkanların değerlendirilmesi ile oluşturulan laboratuvarda, hastane imkanları ve bağışlarla eksiklikler hızla tamamlandı.

Laboratuvarda RT-PCR testleri 2 cihazla aynı anda yapılabiliyor. Bu da kapasitenin yüksek tutulmasnı sağlıyor. Öncelikle Kovid-19 ileri tanısında kullanılan RT-PCR testlerini yapacak olan  laboratuvar, ileriki dönemde ihtiyaç duyulan diğer testleri de yapabilecek.

(TAK)

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