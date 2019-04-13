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DAÜ Rektörlüğü'nden taciz İddiası açıklaması!

DAÜ Rektörlüğü, dün basına yansıyan taciz iddiası hakkında yazılı açıklama yaptı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 13:00
DAÜ Rektörlüğü'nden taciz İddiası açıklaması!
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, üniversite öğretim elemanlarından birinin, bir öğrenciye karşı cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddialarını üzüntü ile karşıladığını, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

DAÜ Rektörlüğü, dün basına da yansıyan konu hakkında yazılı açıklama yaptı.

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Açıklamada, DAÜ Senatosu tarafından 2015 yılında kabul edilen Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi uyarınca konunun ivedi ve aktif değerlendirme, adil ve nesnel değerlendirme, gizlilik ve beyanın esas alınması ilkelerine uygun şekilde ele alındığına dikkat çekilerek, meselenin polise ve yargıya aktarılarak, soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, bu aşamada ilgili öğrenciye DAÜ-PDRAM başta olmak üzere, gerekli tüm desteğin verildiği ve üniversite olarak öğrencilerinin yanında olacakları vurgulandı.
İlgili soruşturmada zanlı konumunda bulunan öğretim elemanının ise soruşturma sonuçlanıncaya değin masumiyet karinesi ilkesi de dikkate alınarak, geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, soruşturma sonunda konu suçla bağlantısı tespit edilerek teminata bağlanması halinde ise, üniversitenin gerekli yaptırım ve önlemleri alacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, üniversitemizin tüm bireyleri için pozitif bir öğrenme, çalışma ve yaşama ortamı, kişisel, entelektüel ve akademik gelişimi besleyecek demokratik bir üniversite ortamı ve kamusal bir hak olan karşılıklı saygıya dayalı özgür eğitim ve çalışma ortamını sürdürmek temel görevimizdir. Bu ortamın devamını sağlamanın kararlılığında olduğumuzu kamuoyu nezdinde vurgulamak isteriz.”

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Anahtar Kelimeler:
DAÜ RektörlüğüTacizHaberGündemKıbrıs
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