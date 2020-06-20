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DAÜ Rektörü Hocanın ekibini belirledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) rektörü olarak seçilen Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın ekibini belirlediği belirtildi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 13:51
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DAÜ Rektörü Hocanın ekibini belirledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) rektörü olarak seçilen Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın ekibini belirlediği belirtildi.

DAÜ’den  yapılan yazılı açıklamaya göre, Hocanın’ın dün yapılan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayını alarak  atamaları gerçekleştirilen ekibi şöyle:

“DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Hasan Demirel, Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı  Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy”.

Rektör Yardımcıları 22 Haziran Pazartesi günü görevlerine başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
DAÜDoğu Akdeniz Üniversitesi
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