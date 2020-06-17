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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın görevi devraldı

Prof. Dr Aykut Hocanın Vakıf Yöneticiler Kurulu onayı ile resmen rektör atamasının yapıldığını belirterek, “artık çalışma zamanı” dedi.

17 Haziran 2020 Çarşamba 14:23
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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın görevi devraldı
Gerçekleşen devir teslimle Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör makamına Prof. Dr. Aykut Hocanın getirildi.
 Prof. Dr Aykut Hocanın Vakıf Yöneticiler Kurulu onayı ile resmen rektör atamasının yapıldığını belirterek, “artık çalışma zamanı” dedi.
 Yaşanan pandemi sürecinde Prof. Dr. Hasan Demirel’in gösterdiği yoğun çalışmadan ötürü kendisine ve ekibine teşekkür eden Hocanın, bu süreçte idari kararların zamanında ve eksiksiz olarak alındığını söyledi.
Ekip ruhuyla universiteyi ileriye tasimak adina çalışılacağını dile getiren Hocanın, oluşturacagi ekibinin  VYK onayının ardından basına duyurulacagini sözlerine ekledi.
Vâkıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de, demokratik bir seçim süreci  yaşandığına işaret ederek, Prof. Dr. Hasan Demirel’in de pandemi sürecini başarıyla yürüttüğünü vurguladı.
Özcenk, “Prof. Dr. Aykut Hocanın ateşten gömlek giydi, bundan sonraki dönemde süreç daha zor olacak” diyerek, kendisine görevinde başarı diledi.
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