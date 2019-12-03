DAÜ Robot Takımı “Robotex International” yarışmasında birinci oldu

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Enstitüsü’nün (IEEE) Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Kolu altında faaliyet gösteren Robotik ve Otomasyon Topluluğu’nun oluşturduğu Robot Takımı, “Robotex International” yarışmasında birinci oldu.

DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Estonya’nın başkenti Tallinn’de 28 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında düzenlenen yarışma için DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel danışmanlığında hazırlanan Elektrik ve Elektronik, Mekatronik ve Endüstri Mühendisliği öğrencileri, tamamen DAÜ’de geliştirdikleri robot ve insansız hava aracı ile sırasıyla Zihin Kontrollü (“Mind Control”) Robot ve otonom hareket eden Drone Yarışı ("Drone Race") kategorilerinde DAÜ’yü temsil etti.

Yarışmaya “DAÜ Kargaları” adı altında katılan öğrenciler, Farhang Naderi, Zeynep Soylu, Mossab Hamdi ve Harun Tuna.

DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Demirel Robotex Takımı’nın 2018 yılında Zihin Kontrollü Robot Kategorisi’nde birinci geldiğini belirterek bu yıl Tallinn’de düzenlenen “Robotex International 2019” Yarışması’nda 1 dakika 10 saniyelik derece ile geçen yılki derecelerini de geçerek yine birinci olarak döndüklerini ve bunun gurur verici olduğunu ifade etti.

TC TALLİNN ELÇİSİ’NE ZİYARET

Elde edilen başarı dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Tallinn Büyükelçisi Hayriye Kumaşçıoğlu, “DAÜ Kargaları” takımını makamında kabul ederek tebrik etti.