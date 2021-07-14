DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Bahar Mezunları Törenle Yemin Etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları için Mesleki Yemin Töreni düzenledi.

Eczacılık Fakültesi açık hava amfisinde yer alan törende 395 yeni sağlık profesyoneli yemin etti. Tören müzik dinletisinin ardından Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Anestezi Ön Lisans Programı birincisi Asel Sude Karadağ’ın mezunlar adına yaptığı konuşmayla başladı. Karadağ, konuşmasının ardından Sağlık Bilimleri Fakültesi yaş kütüğüne isim plakasını çaktı.

“YAŞADIKÇA YAŞATIN”

Yemin Töreni’nin açılış konuşmasını yapan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, “KKTC’nin ilk üniversitesi DAÜ’nün sağlık alanına açılan önemli pencerelerinden biri olan Fakültemiz ve Yüksekokulumuz, kısa bir zaman içerisinde çok büyük bir ivme kazanmış, lisans ve lisansüstü eğitimlerinin yanı sıra, klinik çalışmalar ve bilimsel araştırmalarla ulusal ve uluslararası platformlarda Sağlık Bilimleri alanında saygın bir kurum niteliği kazanmıştır” dedi.

Mezunların ailelerini tebrik eden Prof. Dr. Malkoç, mezunlara seslenerek, “Bir işi başarmanın en zor yanı ilk adımı atmaktır. Bugün siz bu ilk adımı atıyorsunuz. Fakültemizin sloganını unutmayın. Yaşadıkça yaşatın” şeklinde konuştu.

“YOLUNUZ AÇIK OLSUN”

Törende konuşan DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, şunları ifade etti:

“DAÜ 42 yılda 66 binin üzerinde mezun vermiştir. Fakültemiz ve Yüksekokulumuz da bugüne kadar 2 bini aşkın mezunumuzu Sağlık Bilimleri alanında profesyoneller olarak dünyaya hizmet etmek üzere yetiştirmiştir. Sizler de onların arasına katılacaksınız. COVID-19 pandemisi dünyayı önemli ölçüde etkilemiştir. Bu kriz karşısında öne çıkanlar sağlık profesyonelleri olmuştur” diye konuştu. Prof. Dr. Demirel, mezunlara tavsiyelerde bulunarak, “Ömür boyu öğrenci olmaya çalışın. Size aktarılan öğrenme yöntemlerini ve metodolojisini yürütmeye çalışın. Kendinizi mutlaka geliştirin. Mesleki tecrübe ve mesleki eğitim ömür boyu sürer. Size hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.”

“MUTLU VE GURURLUYUZ”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise, törene mesaj gönderdi ve DAÜ olarak insanlığa faydalı sağlık profesyonelleri yetiştirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti. Özcenk, mezunları kutladı.

İLKE VE ETİK DEĞERLERE BAĞLILIKLARI ÜZERİNE YEMİN ETTİLER

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Spor Bilimleri Bölümü lisans mezunları ile Ağız ve Dış Sağlığı, Anestezi, Ameliyathane Hizmetleri, Diyaliz, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Radyoterapi ve Tıbbi Görüntüleme ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, Program Koordinatörleri eşliğinde kendi bölümlerine özgü olan yeminlerini düzenlenen törenle okudu.

Mezunlar, yeminin ardından keplerini atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.