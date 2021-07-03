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DAÜ Sağlıkçıları Yemin Edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları, düzenlenecek yemin törenleri ile mesleğe ilk adımı atıyor. 

03 Temmuz 2021 Cumartesi 11:50
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DAÜ Sağlıkçıları Yemin Edecek

DAÜ2den verilen bilgiye göre yemin törenleri, Eczacılık Fakültesi binasının karşısında yer alan açık alan amfisinde gerçekleştirilecek. Tören programı kapsamında, DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları 5 Temmuz Pazartesi günü, saat 18.00’de, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları 6 Temmuz Salı günü, saat 10.00’da, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları ise 8 Temmuz  Perşembe günü, saat 09.00’da gerçekleştirilecek olan törenlerle yemin ederek mesleğe ilk adımlarını atacaklar.

Törenlerde 250’ye yakın Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu, 100’e yakın Eczacılık Fakültesi mezunu ve 12 Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunu sağlık profesyoneli yemin edecek.

Son Güncelleme: 03.07.2021 11:51
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