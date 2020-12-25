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DAÜ-SAGM KIYI CANLILARINI KORUMAK İÇİN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi (DAÜ-SAGM), kıyısal alan tahribatının canlı gruplarını olumsuz etkilemesine karşı mücadelesini sürdürürken yürüttüğü proje kapsamında 12 yılda 11 bin 50 deniz kaplumbağasının denizle buluşmasını sağladı.

25 Aralık 2020 Cuma 14:51
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DAÜ-SAGM KIYI CANLILARINI KORUMAK İÇİN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi (DAÜ-SAGM), kıyısal alan tahribatının canlı gruplarını olumsuz etkilemesine karşı mücadelesini sürdürürken yürüttüğü proje kapsamında 12 yılda 11 bin 50 deniz kaplumbağasının denizle buluşmasını sağladı.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, DAÜ-SAGM tarafından İş Bankası ana sponsorluğunda 12 yıldır yürütülen "İskele, Yeniboğaziçi ve Gazimağusa Kıyısal Alanı Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi" kapsamında, toplam 11 bin 50 deniz kaplumbağası yavrusunun denizle buluşması sağlandı. 

DAÜ-SAGM, 6 aylık çalışma dönemi boyunca tespit edilerek, koruma altına alınan deniz kaplumbağası yuvası sayısının 215 olduğuna, ancak bu yuvaların yüzde 7’sinin kumsala yapılan araç girişleri nedeniyle tahrip olduğuna dikkat çekti. 

ÇİÇEK: “KIBRIS’IN SİMGESİ HALİNE GELDİLER”

DAÜ-SAGM’ın faaliyetleri ve proje hakkında bilgi veren DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı ve DAÜ-SAGM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, kıyısal alanda yaşayan nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanların neslinin devamının kıyı bölgelerinin etkin kullanımı ile mümkün olduğuna işaret etti. 

Kıyısal alanın tahribatının en etkin biçimde olumsuz etkilediği canlı grubunun deniz kaplumbağaları olduğu ifade eden Çiçek, Deniz kaplumbağalarının (Caretta Caretta ve Chelonia Mydas) Kıbrıs’ın simgesi haline geldiğini ve koruma altına alınan doğal miraslardan olduğunu kaydetti. 

Çiçek, yaptıkları çalışmalarda, amaçlarının sadece deniz kaplumbağalarını korumak değil, aynı habitatı paylaşan diğer canlıları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin doğal güzelliklerini ve varlıklarını da korumak oluğunu ifade etti. 

DAÜ-SAGM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, 2007 yılında kurulan merkezin; deniz, göl, sulak alan gibi her türlü sucul sisteme ve ilişkide olduğu çevreye yönelik çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde devam edeceğini kaydetti. 

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