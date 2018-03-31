DAÜ - SEN başkanlığına A. Tarık Timur getirildi

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamaya göre, 35. DAÜ-SEN Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştiren sendika bir yıl boyunca temsil edecek yetkili kurullarını seçerek görev dağılımını yaptı.

Yeni dönemde DAÜ-SEN yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle oldu:

“A.Tarık Timur-Başkan, Mustafa Rıza-Genel Sekreter, Hasan Ulaş Altıok-Mali İşler Sekreteri, Sami Fethi-Özlük Hakları Sekreteri, Hamit Caner-Örgütlenme Sekreteri , UmutBozkurt-Dış İlişkiler Sekreteri, Süheyla ÜçışıkErbilen-Örgüt ve Sosyal İşler Sekreteri , Ercan Hoşkara, Ulaş Gökçe, Hanife Aliefendioğlu, Hatice N. Hasipoğlu, Ali Billluroğlu, Esen Uygaroğlu, Eda Kargı, Sinem Çavuşoğlu, Omar Mustafa, Ahmet Hıdıroğlu, Nurcan Gündüz, Ege Uluca Tümer, Yeşim Dede, Hüseyin Demirel”

Denetleme Kurulu, Turhan Kaymak, Berna Bereket, Ali Civelek, Arzu Alibaba ve Burak Ali Çiçek; Disiplin Kurulu ise Hasan Hacışevki, Ali Sıdkı Ağazade, Cafer Kızılörs ve Sevilay Küçüksu’dan oluştu.