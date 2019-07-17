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DAÜ-Sen çalışanı, Dev-İş güvencesinde

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
DAÜ-Sen çalışanı, Dev-İş güvencesinde

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nın (DAÜ-SEN) tek çalışanı, DEV- İŞ’e bağlı EMEK-İŞ’in üyesi oldu.

Bunun ardından sendika memurunun çalışma şartlarının, özlük haklarının güvenceye alınması amacıyla DAÜ-SEN ile EMEK-İŞ arasında iş sözleşmesi imzalandı.

İş sözleşmesi, iki sendika arasında ülkemizde imzalanan ilk olma özelliği de taşıyor.

Konuyla ilgili olarak DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ Sendikasız, sendika çalışanı olmaz. İşveren olarak sendikalar, kendi çalışanlarının da sendikalaşma hakkını güvence altına almalıdır. Uygar yaşam, kurallar ve akitler çerçevesinde olur. Sendikamız bu iş sözleşmesinin imzalanması girişiminin sahibidir. Senelerdir gözardı edilenbu durumun bizlerin döneminde ele alınıp düzeltilmesi nedeniyle mutluyuz. Bunun tüm sendikalara örnek olmasını diliyoruz.”

EMEK-İŞ Başkanı Koral Aşam ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tüm emekçilerin sendikal güvence altında olması ilkesinden hareketle, sınıf dayanışması içerisinde kardeş sendika DAÜ-SEN çatısı altında görev yapmakta olan personelin ekonomik, özlük ve demokratik haklarını işvereninden bağımsız bir sözleşme ile güvence altına alınmıştır. DAÜ-SEN yönetim ve yürütme kurulunu dayanışmasından ötürü kutluyoruz.”

brt

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Son Güncelleme: 17.07.2019 11:10
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberüyeEmek-İşDev-İşDAÜ-SEN
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