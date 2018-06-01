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DAÜ-SEN, çalışma barışı için Eğitim Bakanı’nı göreve davet etti

DAÜ Akademik Personel Sendikası, üniversitede çalışma barışının bozulmak üzere olduğunu savunarak,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nı  göreve çağırdı.

01 Haziran 2018 Cuma 13:17
DAÜ-SEN, çalışma barışı için Eğitim Bakanı’nı göreve davet etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), üniversitede çalışma barışının bozulmak üzere olduğunu savunarak,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nı  göreve çağırdı.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, öğretim üyelerinin  kadro sıkıntısı dolayısıyla yükseltilmelerinin yapılması ve “göç yasası” mağduru üyelerin durumlarının düzeltilmesi için DAÜ Rektörlüğü ve Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) ile uzun süredir yapılan görüşmelerin  sonuçsuz kaldığı belirtilerek,  “Dün gece yapılan VYK toplantısından da bu konularla ilgili karar çıkmaması sonucu yaşanan adaletsizlik halen sürmektedir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“DAÜ Rektörlüğü ve VYK’dan talebimiz; aralarındaki anlaşmazlığı gidermek üzere bir an önce bir araya gelmeleri ve ilk VYK toplantısında bu konularla ilgili üyelerimizin sorunlarını çözecek ve adaleti sağlayacak karar üretmeleridir.

Bu konuların sürüncemede kalmaları durumunda dönem sonunda notların girilmemesi dahil olmak üzere her türlü eylem alternatifi masadadır. 

Yürütme Kurulumuzun hazırlamış olduğu eylem planının son şekli Yönetim Kurulu ve üyelerimizle yapacağımız toplantıda belirlenecektir.

Son zamanlarda DAÜ’de anlam veremediğimiz bir şekilde büyüyen sorunların çözümü için Eğitim Bakanı’nı da göreve çağırıyoruz. Umudumuz ve beklentimiz eyleme gerek kalmadan sorunların çözülmesidir. Ancak bir kere daha vurgulamak isteriz ki adaletsiz ve keyfi uygulamalara karşı, her zaman olduğu gibi, harekete geçmek konusunda hiçbir çekincemiz yoktur.”
 

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