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DAÜ-SEN: "Emek sömürüsünü nasıl artıracağınızı mı değerlendireceksiniz?"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN); Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’i eleştirdi.

26 Eylül 2017 Salı 14:13
DAÜ-SEN: "Emek sömürüsünü nasıl artıracağınızı mı değerlendireceksiniz?"

 Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN);  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’i eleştirdi.

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’i  ziyaretinde ülkede  çalışan yabancı işçilerin ücretlerinin  fazlalığından şikayet ettiği  ve  bunun hayat pahalılığını artırdığını  savunduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi.

“Bütün amaçları ne pahasına olursa olsun kar etmek olan, maliyetleri kontrol etmek deyince akıllarına çalışanların ücretlerine göz dikmekten başka bir şey gelmeyen sanayici ve iş insanlarının bu tür açıklamalar yapması artık yadırganmayan bir konu. Ama söz konusu ziyarette asıl ibret verici olan Çalışma Bakanı’nın verdiği “Bakanlar Kurulunda değerlendireceğiz” yanıtıdır. Burada, Sayın Bakan’a açıkça soruyoruz ve cevap talep ediyoruz: Neyi değerlendireceksiniz; sanayici ve iş adamlarıyla işbirliği içinde emek sömürüsünü nasıl artıracağınızı mı?”

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Son Güncelleme: 26.09.2017 14:18
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