DAÜ-SEN: Eylülden Önce Yeterli Aşıya Ulaşılmalı

DAÜ-SEN'den yapılan yazılı açıklamada, sendikanın, 2020'de hükümeti ve kamuoyunu yüz yüze eğitime geçilebilmesine yönelik gerekli sağlık şartlarının sağlanması için dört kez uyardığı hatırlatıldı.

Ancak hükümet ve hükümet üzerinde baskı kuran çeşitli iş çevrelerinin daha sonra pek çok kez kapanmaya yol açacak açılımları zorladığı savunulan açıklamada, "Bu açılımlar nedeniyle “0” vaka noktasından giderek artan vakalar sürecine girilmiş ve bunun neticesinde öğrenci adaya gelmek yerine uzaktan eğitimi tercih etmişti. Doğal olarak, 2020 ve 2021 yılının akademik dönemlerinin çoğu uzaktan yapılmak zorunda kalmıştı" ifadeleri kullanıldı.

"Aşılamanın uygulamaya girmediği bir dönemde ülkede “0” vakaya ulaşmak mümkündü ve sosyal-ekonomik açıdan toplumumuz için büyük bir fırsattı" denilen açıklamada, bu fırsatın, 1 Temmuz 2020’de karantinasız girişlerin başlamasıyla kaybedildiği belirtildi.

“Geçmişten ders çıkarılarak son birkaç aydır karantinalı veya kontrollü girişlere dikkat edildiği, hasta sayısının kontrol edildiği” ifade edilen açıklamada, eğitimciler dahil, aşılamanın yavaş da olsa devam ettiğine ve “halkın COVID-19 açısından yaz sonu itibarıyla daha aydınlık günlere doğru ilerlediğine” dikkat çekildi.

"ÖĞRENCİLERE DE AŞI İMKANI SUNULMALI"

Açıklamada, birçok alanda olduğu gibi yüksek öğretimde de normale dönmenin yegâne yolunun aşıların toplumun önemli bir kısmına uygulanması, 2021 Eylül ayında ve sonrasında adaya gelecek uluslararası ve yerli öğrencilere de aşı imkanının sunulmasına bağlı olduğu kaydedildi.

2021 Eylül ayında gelecek çok sayıda öğrencinin, fiili nüfusun %15-20’sine tekabül edeceği vurgulanan açıklamada, "Öğrenci kesimi, dolaşımı en yoğun kesimdir. Bu ise hastalık yayma ve hasta olma oranını artırmaktadır. Öğrencilerin yaşlarının 35’e kadar çıktığını düşünürsek öğrencilerin ve toplum korunmasının önemi artmaktadır" vurgusu yapıldı.

Tam kapasite olarak yüz yüze eğitime geçebilmek için en önemli unsurun öğrencilerin kendilerini güvende hissedebilmesi ve adaya gelmeyi tercih etmesi olduğu belirtilen açıklamada, bunun için de birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi öğrencilere aşı imkânı sunmayı başarabilmek gerektiği ifade edildi.

Aksi takdirde yüz yüze eğitimi tam anlamıyla hayata geçirmenin mümkün olmayabileceğinin altı çizilen açıklamada, aşısız öğrencilerle vaka sayısının artabileceğine de dikkat çekildi.

"YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN SAĞLIKLI ORTAM SAĞLANMALI"

Bugün içinde bulunulan olumlu tablonun bozulmaması ve bu tablonun sosyal-ekonomik yaşama yansıması gerektiği kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"2020 yılının Temmuz ayından sonra vaka sayısının artışına neden olan yanlış, bilimsel temelden uzak politikalardan kaçınılmalıdır. Ülkenin en büyük gelir kaynağı olan yükseköğretimin yüz yüze eğitime geçebilmesi için sağlıklı ortam sağlanmalıdır ve bu ortam korunmalıdır. Toplumun sağlığını, ülke bireylerinin eğitimini ve insanlarımızın ekonomik refahı için Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’a önemli görevler düşmektedir."

"AŞI ÖN SİPARİŞİ HEMEN VERİLMELİ"

Yurtdışından ülkeye gelecek öğrenciler ve velileri için, yükseköğretimdeki tüm gençler için Eylül 2021’de hazır olmak üzere aşı ön siparişinin hemen verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar belirtildi:

"Bugün aşı bulmak çok zorlu olsa da 3 ay öncesinden siparişi verilen aşının alınması mümkündür. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ve/veya Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden girişimlerde bulunulmalıdır. Aşıların ücreti ise KKTC tarafından karşılanmalıdır. Böylesi önemli bir adım için sendikamız dahil olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri veya kurumların mali katkıda bulunacağına eminiz"

Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlara işaret edilen açıklamada, içinde bulunulan bu krizden çıkmak gerektiği vurgulandı. Bunu başarmanın en önemli adımının yükseköğretimi %100 oranında devreye koymak olduğunun altı çizilen açıklamada, "Bunu ancak sağlık şartlarını koruyarak ve aşılamayı en yaygın ve en erken zamanda yaparak başarabiliriz. Buna ek olarak öğrencilere aşı sunmak ciddi bir gereklilik ve profilaksidir" denildi.