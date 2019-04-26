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DAÜ-SEN: İş barışını korumak amacıyla ilk adım atıldı

26 Nisan 2019 Cuma 17:35
DAÜ-SEN: İş barışını korumak amacıyla ilk adım atıldı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), üniversite yönetiminin yarı zamanlı akademik personel maaşlarının yanı sıra tam zamanlı akademik personelin yaz okulu ve ek ders ödeneklerinde iyileştirmeler konusunda açılım yaptığını açıkladı.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, DAÜ-SEN ile DAÜ Rektörlüğü’nun iş barışını korumak, diyalogla sorunları çözmek ve bir kesim çalışanın özlük haklarını iyileştirmek amacıyla ilk adımı attığı vurgulandı.

Açıklamada, DAÜ Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’ın yarı zamanlı akademik personel maaşlarına, tam zamanlı akademik personel yaz okulu ve ek ders ödeneklerinde iyileştirmeler konusunda açılım yaptığı belirtildi.

DAÜ’nün mali durumunu ve sürdürülebilirliğini tehlikeye atmayan bu adımın DAÜ Rektörlüğü’nün ve sendikanın sorunları, tek tek ve diyalogla çözme iradesi taşıdığının göstergesi olduğuna işaret edilen açıklama, şöyle devam etti:

“DAÜ-SEN olarak, olumlu sonuca ciddi katkıda bulunan Rektör Osam'a ve  DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tanju Besler'e teşekkür ederiz. Tüm üyelerimiz ile yarı zamanlı akademik personele sabırları ve sendikamıza olan güvenleri için teşekkür ederiz”

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