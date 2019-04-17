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DAÜ-SEN: "Rektör Osam seçilmişlere müdahale ediyor"

17 Nisan 2019 Çarşamba 12:14
DAÜ-SEN: "Rektör Osam seçilmişlere müdahale ediyor"
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın “personelin oyuyla göreve gelen dekan ve yüksekokul müdürlerinin iradesine müdahale ettiğini” savundu.

DAÜ-SEN yazılı açıklamasında, Rektör Osam’ın üniversitenin birçok birim seçiminde açıkça veya dolaylı taraf olduğunu iddia ederek, Osam’a yönelik suçlamalarda bulundu, “Rektörün demokrasiyi artık içselleştirmesi gerekmektedir” dedi.

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Osam’ın dekan ve yüksekokul müdürlerini bezdirmeye çalıştığı savunulan açıklamada, bunun demokratik yönetim anlayışıyla bağdaşmadığı ifade edildi.

DAÜ-SEN, Rektör Osam’a, hiçbir seçime müdahale etmemesi ve herkese eşit mesafede durması çağrısı da yaptı.

DAÜ’de yaşanan sorunlara ve tehlikelere işaret eden DAÜ-SEN, “Öğrenci akışında sorunlar yaşanmakta, 2019 bütçesinde kaygı verici hususlar görülmektedir. Seçilmiş Müdür veya Dekan’ın atamasını zor sokmaya, bu seçilmişlerin yardımcılarını belirlemesine engel olmaya mesai harcamanız bizi kaygılandırmaktadır. Demokrasiyi tam olarak içselleştirmemeniz bizi kaygılandırmaktadır. Tamamen fuzuli bir şekilde üniversitede bu atamalar üzerinden bir huzursuzluk yaratmanız bizi kaygılandırmaktadır” ifadelerine yer verdi.

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Son Güncelleme: 17.04.2019 12:18
Anahtar Kelimeler:
KıbrısiHaberRektörOsamDAÜ-SEN
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