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DAÜ-SEN taciz iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

DAÜ-SEN, dün basına yansıyan taciz olayı hakkında yazılı açıklama yaptı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:20
DAÜ-SEN taciz iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dün kamuoyuna bir öğrencimizin taciz edilmesi iddiası yansımıştı. Bu iddialar doğruysa kabul edilemez bir durum içerisindeyiz. Bu olay bizi çok derinden üzmüştür. Kadın ve erkek tüm öğrencilerin her açıdan özgürce okuyacakları bir ortam için mücadele ediyoruz. İnsanlık onuru için mücadele ediyoruz.

DAÜ'de okuyan tüm gençler biz akademisyenlere emanettir.

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Olayın tarafsızca, zanlının hakları çiğnenmeden kovuşturulup mahkemenin doğru kararı vermesini umuyoruz.

DAÜ-SEN

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Son Güncelleme: 13.04.2019 12:26
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberDAÜ RektörlüğüTacizDAÜ-SEN
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